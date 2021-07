Quindicenne guarda film a luci rosse, il padre lo scopre e lo ferisce al braccio colpendolo con un manico di scopa

VENEZIA - Scopre il figlio di 15 anni che sta guardando un film pornografico di notte e scoppia un violento alterco. Durante la lite il padre ferisce gravemente al braccio il ragazzo, ricoverato in ospedale. Per questo motivo il genitore è stato denunciato d'ufficio dai Carabinieri per violenza e lesioni aggravate su congiunti. L'episodio è accaduto a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia.



Era l’1.30 di mercoledì quando il ragazzino è stato scoperto dal padre davanti alla televisione a guardare film hard. Non era la prima volta che succedeva e è scoppiato subito l'alterco. In uno scatto d’ira l'uomo ha afferrato il manico di una scopa e ha tentato di colpire il ragazzo, che si è difeso alzando il braccio.



Nella colluttazione il quindicenne è rimasto ferito, accusando una grave lacerazione all'arto. La madre ha chiamato immediatamente il 118 e subito è giunta sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Mira. Il quindicenne è finito in ospedale a Mestre dopo aver perso parecchio sangue. Solo dopo parecchi punti di sutura la ferita, profondissima, è stata sistemata. I carabinieri, dopo aver verificato la dinamica di quanto accaduto, hanno denunciato l'uomo che pertanto dovrà rispondere penalmente dell’episodio.