Questura, due provvedimenti di espulsione in 24 ore

VENEZIA - La Polizia di Venezia ha sottoposto ad accertamenti sull'identità due cittadini stranieri, residenti a Mestre e Marghera, per i quali, constatata l'irregolarità sul territorio nazionale, sono stati emessi i relativi provvedimenti di espulsione. Il primo, un cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale, è risultato gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione e danneggiamenti nelle province di Roma, Milano e Parma, oltre che per reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Dopo gli accertamenti dell'Ufficio Immigrazione, il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento di allontanamento immediato dal territorio nazionale. Venerdì scorso è stato emesso il provvedimento prefettizio di espulsione e il conseguente ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale. L'uomo è stato imbarcato su di un volo diretto a Tirana, a meno di 24 ore dall'identificazione. Nella medesima giornata è stato identificato un altro cittadino straniero irregolare ma privo di precedenti penali. Anche a suo carico è stato emesso un provvedimento di espulsione prefettizia, con l'ordine del Questore di trattenimento del passaporto e dell'obbligo di firma, per un suo futuro rimpatrio.