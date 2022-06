Questa mattina l'ultimo saluto a Leonardo Dal Vecchio. Luxottica si ferma a piangere il suo fondatore

AGORDO - Questa mattina l'ultimo saluto a Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica. Al PalaLuxottica sono attese personalità da ogni dove, i grandi della moda e dell'imprenditoria internazionale ma soprattutto ci saranno i dipendenti dell'azienda e la gente del Bellunese, per rendere omaggio a un grande uomo la cui morte ha destato un cordoglio senza precedenti.



I lavoratori della provincia di Belluno e di Treviso si sono organizzati per presenziare ma i posti sono limitati, "solo" 5000 al PalaLuxottica, gli altri seguiranno la cerimonia funebre dai maxischermo dislocati in varie zona della "cittadella" Luxottica di Agordo. Maxischermi previsti anche in tutti gli altri stabilimenti italiani del gruppo dove fin dalle 10 cominceranno a riunirsi le maestranze, anche in questo caso seguendo rigorose direttive, per dare modo a tutti di seguire il funerale di Leonardo Del Vecchio.



Ieri sono stati molti i momenti di profonda commozione a cominciare dal passaggio del feretro, per il centro di Agordo gremito di gente che con un lungo applaudo ha voluto tributare un omaggio all'imprenditore: un mesto corteo aperto dal carro funebre che ha riunito tutta la comunità locale ma anche diversi turisti. Interminabile poi la fila di persone, lavoratori o semplici cittadini, davanti alla camera ardente per un ultimo saluto a un uomo che partendo da zero ha saputo creare un impero dove lavorano 80mile persone.



Oggi tutti gli stabilimenti sono chiusi per potere dedicare l'intera giornata all'artefice di quello che molti considerano un miracolo imprenditoriale. I lavoratori avranno comunque la giornata retribuita, un ultimo cadeau di Del Vecchio alle maestranze di cui era così orgoglioso, un affetto reciproco viste le incredibili manifestazioni di stima a cui stiamo assistendo in questi giorni.





Tutti gli articoli pubblicati da OggiTreviso sul fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica