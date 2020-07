Quello di san Giacomo rimane un asilo: il comune valuta di chiederlo gratis

VITTORIO VENETO – L’immobile di via San Fermo continuerà ad essere adibito a scuola dell’infanzia. Il consiglio di amministrazione del Cesana Malanotti ha messo nero su bianco le proprie volontà per l’edificio che ospita l’asilo di San Giacomo e che una perizia ha evidenziato non essere totalmente sicuro.

Nella riunione del cda di lunedì è stato ribadito che l’Istituto intende proseguire la «proficua collaborazione con il Comune e con l’Istituto comprensivo Da Ponte nelle modalità che saranno ritenute opportune considerata la situazione», dando mandato al presidente Maurizio Castro di proseguire l’interlocuzione con il Comune per trovare un accordo. Inoltre il Cesana Malanotti ha confermato che «allo stato attuale l’Istituto non può prevedere lo svolgimento dei lavori in proprio, né la cessione dell’immobile al Comune a un prezzo simbolico, con riserva di successive deliberazioni ove pervenissero richieste espresse del Comune in tal senso». L’Istituto ha poi evidenziato come le condizioni economiche attuali, a seguito dell’emergenza coronavirus, «non consentono di affrontare, tantomeno da solo, le spese necessarie all’adeguamento sismico dell’edificio né di programmare i lavori richiesti nel breve periodo». Precisa poi che «l’articolo 6 della convenzione vigente assegna manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile al Comune» e che «per evidenti ragioni di opportunità economico-patrimoniale, tanto più nel frangente attuale in cui versa l’Istituto, non appare nemmeno percorribile l’ipotesi della cessione dell’immobile a un prezzo simbolico, della quale peraltro non si comprende la necessità».

Il sindaco Antonio Miatto aveva dichiarato che il Comune non può farsi carico dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio non essendo proprietario dell’immobile. Potrebbe farlo se diversamente lo possedesse: per questo aveva ipotizzato una cessione a costo zero. Appreso della deliberazione del cda dell’Istituto, il sindaco conferma che «è nei nostri intenti lasciare in quella struttura, a San Giacomo, i bambini, per questo immagino formalizzeremo la richiesta (di cessione a costo zero ndr) al Cesana Malanotti».

Nel frattempo l’anno scolastico 2020-21 a settembre per i bimbi di San Giacomo suonerà in un’altra struttura per la quale il Comune sta attendendo delle conferme: si tratta infatti di un immobile non comunale per il quale probabilmente si renderà anche necessario pagare un canone di affitto.