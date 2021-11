"Quelli della Botte", a Cimadolmo parte la gara di solidarietà

CIMADOLMO - Continua la maratona di solidarietà lanciata da “Quelli della botte”, gli amici di Giorgio Zanardo, titolare del noto ristorante di Cimadolmo Alla Botte.

Tutto nasce a tavola, dove “4 amici”, traendo spunto dalle caratteristiche del ristorante, del suo conduttore, della location, delle memorie storiche, decidono di scriverne un libro ripercorrendo i temi che il singolare luogo unisce: i suoi frequentatori, l’economia del territorio, il corso del Piave e la cura del suo alveo, le vicende della conclusione della Prima Guerra Mondiale consumate proprio in quel teatro.



Nell’opera letteraria scritta a più mani da Giuseppe Baccichetto, Paolo Depaoli, Francesco Giacomin, Enrico Manzon, sono narrate le vicende storiche e i racconti di vite che nel tempo e nel Piave han trovato testimoni privilegiati.



“Quelli della botte”, è questo il titolo del libro, che per volontà degli autori e del ristoratore, vedrà tutti proventi destinati ad associazioni di volontariato che si occupano di persone con disabilità. Un modo per sostenere e sensibilizzare sul delicato tema delle fragilità presenti nella propria comunità.

Un libro di restituzione, di memorie per chi legge e di beneficienza per chi è stato meno fortunato. Durante la serata di presentazione (nella foto) del libro sono stati raccolti più di 5.000 euro, ma altre copie del libro sono ancora disponibili presso il ristorante, per chi volesse unirsi a questa gara di solidarietà che vedrà l’associazione Oltre l’Indifferenza di Fontanelle destinataria del ricavato.



I fondi saranno devoluti al progetto del “Dopo di Noi - Casa Aurora”, una casa per persone con disabilità che scelgono di vivere autonomamente dalle loro famiglie di origine, preparandosi al momento in cui i loro familiari non potranno più garantire le loro cure e la loro vicinanza.