Quell'articolo di giornale scritto da un algoritmo di Intelligenza Artificiale

VENETO - A settembre del 2020 sul quotidiano britannico The Guardian è stato pubblicato un articolo scritto non da un giornalista ma da Gpt-3, un algoritmo di intelligenza artificiale. Non era la prima volta che un “bot” scriveva un articolo, ma la prova di Gpt-3 è sembrata essere parecchio convincente, al punto da mettere in discussione – secondo alcuni - il mestiere di quegli umani che lavorano nelle redazioni. Il rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo dell’informazione però non può essere ridotto a questa semplificazione.

In che modo cambierà il modo di fare giornalismo grazie agli algoritmi di apprendimento automatico? E qual è il modo corretto di fare informazione sull’Artificial Intelligence? Se ne parlerà martedì 6 aprile con Monica Andolfatto giornalista del Gazzettino, segretaria del sindacato dei giornalisti del Veneto, e Gianluca Amadori, giornalista del Gazzettino e presidente dell’ordine dei giornalisti del Veneto. L’incontro, della durata di due ore, consente di guadagnare due crediti formativi (attraverso l’iscrizione sulla piattaforma Sigef) come corso di formazione professionale per gli iscritti all’ordine.