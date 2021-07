"Quella donna è in stato si shock", ma è una bufala. Denunciato per procurato allarme

PADOVA - Il personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Padova ha indagato un 42enne, per procurato allarme.

L’uomo, infatti, ha richiesto l’intervento urgente degli agenti, in servizio di vigilanza in stazione a Padova, per la presenza, nell’atrio, di una donna in stato di shock, e non in grado di intendere e di volere.



In realtà la donna in questione, moglie in fase di separazione dall’uomo, è risultata in perfetto stato psico-fisico. A manifestare agitazione ed aggressività, sfociata in minacce anche nei confronti dei poliziotti, è stato, invece, l’uomo intenzionato a tutti i costi a far trattenere l’ex- coniuge.

I successivi accertamenti hanno evidenziato che il 42enne era già stato indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.



Nella stazione di Padova sono stati emessi anche tre provvedimenti di allontanamento nei confronti di persone senza fissa dimora, solite stazionare all’interno dello scalo, importunando i viaggiatori.