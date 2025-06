"Quel cocktail ha un nome razzista": sfiorata la rissa al bar

PORDENONE - Momenti di tensione in un locale del centro di Pordenone per il nome di un cocktail storico. Un gruppo di giovani stranieri ha contestato la presenza del Negroni nel menu, ritenendo il nome del drink offensivo e razzista. Il Negroni è un cocktail noto a livello internazionale, intitolato al conte Camillo Negroni, figura storica dell’aristocrazia fiorentina del primo Novecento.



La discussione è rapidamente degenerata in un acceso confronto verbale tra i clienti e il personale del locale. Solo l’intervento tempestivo della barista e di alcune persone presenti ha evitato che la situazione sfociasse in una rissa. Non si sono registrati feriti, ma le Forze dell’Ordine sono intervenute a scopo precauzionale per riportare la calma.



L’episodio solleva una riflessione più ampia sul rapporto tra linguaggio, identità culturale e sensibilità contemporanea. Anche simboli tradizionali come un cocktail italiano possono diventare motivo di dibattito, tra chi difende le origini storiche e chi ne interpreta il significato alla luce del contesto attuale.