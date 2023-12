Quattrocento giovani in cattedrale a Treviso

TREVISO - Un venerdì sera particolare quello che hanno scelto di vivere quattrocento giovani da tutta la diocesi, accogliendo la proposta del vescovo, Michele Tomasi, di ritrovarsi insieme in cattedrale, il 1° dicembre, per il primo di cinque incontri dedicati alla preghiera. Una “scuola di preghiera” costruita a partire dall’ascolto della Parola di Dio. “Lampada ai miei passi” il titolo dell’iniziativa, voluta dal Vescovo per offrire un’opportunità di ascolto guidato delle Scritture, e per aiutare i giovani a mettere la propria vita in dialogo con la Parola del Signore.

“E’ Gesù stesso che ci insegna a pregare - ha sottolineato il Vescovo, spiegando il brano del Vangelo che è stato letto -. Lui, che è vissuto di preghiera, ci insegna uno stile di vita prima che una pratica, la sua preghiera è il respiro profondo della sua vita, ed è questa stessa vita che vuole trasmettere a noi. La preghiera ci pone nel cuore stesso di Gesù, che si è spogliato di tutto e ci può donare tutto”. Dopo un tempo di silenzio e di preghiera personale, chi lo desiderava ha potuto vivere un dialogo con alcuni sacerdoti, consacrati e laici, a disposizione nelle navate laterali. Il prossimo appuntamento sarà il 1° febbraio 2024.