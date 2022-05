Quattro video su come prendersi cura dei Palù di Sernaglia, Moriago, Vidor e Farra

VIDOR - L’area dei Palù del Quartier del Piave, rappresenta un ambiente unico dal punto di vista naturalistico, nato grazie alla bonifica dei frati benedettini nel XIII secolo. Un territorio che interessa i comuni di Sernaglia della Battaglia, Moriago, Vidor e Farra di Soligo e costituito da piccoli appezzamenti a prato contornati da alberature con un’abbondante biodiversità. Negli ultimi anni purtroppo stanno soffrendo per l’abbandono e quindi, per contrastare tale fenomeno, è nato il progetto europeo LIFE-PALU del valore complessivo di un milione e mezzo di euro, che vede coinvolti i quattro comuni interessati, Veneto Agricoltura, il Consorzio di Bonifica Piave, BIOS-is e un partner francese (CPIE).



Per cercare di dare un valore economico alla zona mantenendola intatta, nei giorni scorsi, specialmente nel comune di Vidor, si è svolta una giornata dimostrativa di taglio di alberature e utilizzo del legname. Se non si provvede infatti a tagliare alcuni alberi, si rischia di trasformare i Palù in un bosco incolto, mentre con l’aiuto di persone specializzate si possono tagliare degli alberi che poi potrebbero essere venduti come legname per pagare le spese di manutenzione del luogo. Per permettere a tutti di accedere ai contenuti, le operazioni sono state filmate e suddivise in quattro video disponibili sul canale YouTube di Veneto Agricoltura; tra le varie fasi la sezione dedicata a come tagliare un albero in sicurezza e come ricavarne legna da ardere, entrambe curate dall’istruttore forestale Michele Sambugaro.