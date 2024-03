Quattro morti e numerosi feriti in un incendio alla casa di riposo

Germania - Questa notte, un tragico incendio ha colpito una casa di riposo a Bedburg-Hau, una località della Renania Settentrionale-Vestfalia. Secondo quanto riportato da WDR, almeno quattro residenti hanno perso la vita in questo drammatico evento, che ha causato anche numerose persone ferite. L'incendio è divampato intorno alle 3:50 del mattino, come comunicato dalla polizia distrettuale di Kleve. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla scena intorno alle 5 del mattino, trovandosi di fronte a una situazione estremamente critica. Per salvare gli abitanti della casa "Haus Simon" nel quartiere di Qualburg, è stato necessario rompere le finestre in alcuni casi.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, impedendo ai pompieri di accedere a diverse parti dell'edificio a due piani. Alcuni residenti erano ancora all'interno della struttura, mentre altri sono stati trasportati in ospedale. Attualmente, una persona è in condizioni critiche, mentre un pompiere e un agente di polizia hanno riportato gravi ferite; altre 15 persone hanno riportato ferite lievi. Si stima che 46 residenti siano stati evacuati dalla casa di riposo.

Le autorità stanno conducendo un'indagine per determinare l'origine e le cause dell'incendio. La polizia ha attivato un servizio di assistenza per i parenti e i residenti coinvolti, garantendo il supporto necessario in questa tragica situazione.