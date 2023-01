Quattro incendi nella stessa zona in 24 ore: è allarme

GORIZIA - Un nuovo incendio, il quarto nell'arco di 24 ore, è divampato ieri sera sul Carso nel territorio comunale di Monfalcone (Gorizia). Anche in questo, come nei precedenti casi, non si è trattato di un vasto rogo, ma la successione degli incendi e il probabile ritrovamento di inneschi fanno ritenere che le fiamme possano essere state appiccate da qualcuno, forse un piromane. Indagini sono in corso in tal senso. L'incendio stasera è divampato nei pressi di Salita Mocenigo ed è stato spento in breve tempo dai vigili del fuoco. Con i pompieri sono intervenute anche Volontari della Protezione Civile del Comune di Ronchi dei Legionari. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia Locale che hanno compiuto i relativi rilievi.