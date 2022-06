Quattro incendi nei campi nelle ultime ore

UDINE - Quattro gli incendi di vegetazione tra le 13 e le 17 di lunedì 20 giugno. La prima richiesta è giunta alle 12 circa alla Sala operativa del comando di Pordenone, alla quale è stato segnalato un incendio di un campo ad Arba (PN).

Immediatamente sono state inviate la squadra e l’autobotte del distaccamento di Spilimbergo (PN) che giunte sul posto hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo, limitando l’estensione dell’incendio a circa 1000 metri quadrati. Spento le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dell’area andata a fuoco le operazioni si sono concluse in poco più di un’ora. Le altre tre richieste d’intervento sono giunte al comando dei Vigili del fuoco di Udine.

La prima segnalazione, giunta alle 13 circa, riguardava un campo di cereali che stava bruciando a Coseano (UD) per questo incendio sono state attivate le squadre dei distaccamenti di Codroipo(UD) e Spilimbergo (PN) che supportate anche da un autocarro a trazione integrale allestito per la lotta agli incendi boschivi giunto dalla sede centrale del comando di Udine hanno spento le fiamme e bonificato l’area in poco meno di due ore riuscendo a limitare l’area incendiata a circa 4500 metri quadrati. Le ultime due richieste sono giunte ai Vigili del fuoco del capoluogo friulano a distanza di circa 30 minuti; una per un incendio di vegetazione a San Giovanni al Natisone dove alle 16.40 circa è stato richiesto l’intervento di una squadra e un’autobotte del comando VVF di Gorizia che hanno concluso l’intervento in un’ora circa.

L’altra richiesta che riguardava un incendio di campi coltivati a Manzano (UD) è giunta alla sala operativa del comando di Udine è giunta alle 15.45 circa. Per questo incendio sono state impiegate squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Udine, del distaccamento di Cividale e del comando di Gorizia alle quali si è aggiunto anche il funzionario di guardia del comando di Udine.

In questo caso i Vigili del fuoco hanno operato anche con il supporto dei volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione civile, personale del Corpo Forestale Regionale e di alcuni agricoltori con delle botti trainate dai trattori. Il personale impegnato nello spegnimento di questo incendio è riuscito a fermare le fiamme prima che iniziassero a minacciare alcune abitazioni che si trovavano ad un centinaio di metri dal fronte di fuoco. Le operazioni di bonifica di quest’ultimo incendio che ha interessato circa 10 ettari di campi.