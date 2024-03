Quattro arresti e sequestro di 400 grammi di hascisc

PADOVA - Tre cittadini stranieri irregolari e un italiano sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Padova per spaccio di stupefacenti. Per due dei tre stranieri l'autorità giudiziaria ha disposto il divieto di dimora in provincia, con espulsione e trattenimento nel centro per rimpatri di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

Questi ultimi quattro si sommano ai precedenti quattro effettuati alcuni giorni fa, sempre per droga, cui è seguito il sequestro di circa 400 grammi di sostanze, buona parte del pusher italiano. Si tratta di un uomo abitante a Bronzola di Campodarsego (Padova), stato arrestato nella tarda serata di ieri all'uscita del casello di Padova Ovest, grazie anche alle segnalazioni di alcuni avventori di bar, nei quali avrebbe spacciato durante i fine settimana.

Gli agenti lo hanno atteso nei pressi dell'uscita ipotizzando che potesse essersi rifornito della droga. Così è stato. In una borsa nell'auto c'erano cinque involucri ciascuno con oltre 300 grammi di hascisc, e qualche banconota stropicciata. Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della convalida del suo arresto.