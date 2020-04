L’auspicio del governatore Zaia, nella conferenza stampa odierna, è che le mascherine d’ora in avanti ci siano per tutti, e non a prezzi astronomici.



“IL Veneto - ha detto Zaia - è un alveare. Questa crisi ha fatto in modo che tante aziende riconvertissero la propria produzione in funzione delle necessità dell’epidemia. Alcuni si sono messi a fare camici, altri calzari o mascherine. E’ stato necessario perché all’inizio dell’epidemia i camion che potevano portare aiuti in Italia venivano bloccati alla frontiera, anche per ragioni di sicurezza. Ora speriamo che le cose pian piano cambino.”



Zaia ha spiegato che la regione ha comprato finora 24 milioni e 700 mila mascherine, fornite alle 11 aziende sanitarie che operano nel Veneto. “Ogni mattina - ha detto il governatore - arrivano alle Usl 239 mila 800 mascherine, destinate a medici, infermieri, operatori sanitari, medici di base e alle case di riposo. Tra i quasi 25 milioni di mascherine acquistate tre milioni e mezzo sono quelle utilizzate per manovre invasive nelle terapie intensive”