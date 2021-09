Quasi 13 milioni per i comuni di confine, un'opportunità per 8 comuni trevigiani

CORDIGNANO - Il ministero per gli Affari regionali ha pubblicato il bando del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale per i progetti dell’anno 2021.

Lo riferisce il deputato Roger De Menech, ricordando che il ministero ha definito le somme destinate a ciascuna delle due macroaree, Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo, e il carattere pluriennale del finanziamento. Per il 2021 la disponibilità del Fondo risulta pari a 22.559.926,00 euro di cui il 57,5 per cento è destinato ai comuni confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, per un totale di 12.971.957,45 euro.

I comuni della provincia di Treviso che possono presentare le domande di finanziamento sono 8: Cordignano, Fregona, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Portobuffolè e Sarmede. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione e implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture.