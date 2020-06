Quasi 10milioni i casi Covid nel mondo e 480mila i morti

MONDO – La pandemia da Covid-19 non si arresta e si sta rapidamente avvicinando alla soglia dei 10milioni: attualmente i casi ammontano a 9.408.757. La John Hopkins University ha inoltre diffuso il dato secondo cui i decessi causati fino ad ora del Coronavirus sarebbero 482.184.



Gli Stati Uniti d’America restano il paese dove la pandemia si è diffusa maggiormente con 2.381.538 casi confermati e 121.979 decessi. Grave anche la situazione in America Latina mentre in Africa, complici anche le limitate risorse sanitarie, si hanno meno certezze sul diffondersi del virus che in paesi come il Kenya ha imposto un ulteriore mese di lockdown a tutta la popolazione.