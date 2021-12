Quarantena covid, isolamento ridotto per positivi asintomatici: svolta Usa

USA - Isolamento ridotto a 5 giorni per i positivi al covid asintomatici. Negli Stati Uniti, i Centers for Disease Control and Prevention hanno raccomandato la riduzione dell'isolamento da 10 a 5 giorni per soggetti asintomatici, che dovranno osservare l'obbligo di mascherina per altri 5 giorni. Ridotto a 5 giorni anche il periodo di quarantena per soggetti vaccinati che siano entrati in contatto con un positivo. Si profila invece l'assenza di quarantena per chi, dopo aver ricevuto la dose booster, sia entrato in contatto con un soggetto positivo al covid. "Visto quello che sappiamo in relazione al covid-19 e alla variante Omicron, i Cdc abbreviano il periodo raccomandato per l'isolamento da 10 a 5 giorni per le persone con il covid".

A questo periodo seguiranno "5 giorni in cui bisognerà indossare la mascherina" quando si è a contatto con altre persone. "Il cambiamento -rende noto il Cdc- sono dovuti al fatto che la scienza ha dimostrato che la trasmissione del coronavirus avviene nelle prime fasi della malattia, generalmente 1-2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e 2-3 giorno dopo. Per qiest, le persone che risultano positive ad un tampone dovrebbero isolarsi per 5 giorni e, se asintomatiche a questo punto, possono lasciare l'isolamento se possono continuare a indossare una mascherina per 5 giorni per ridurre al minimo io rischio di contagiare altre persone".

"Per chi non è vaccinato o ha ricevuto da oltre 6 mesi la seconda dose di vacino mRNA (o da oltre 2 mesi il vaccino monodose Johnson & Johnson) e non ha ancora ricevuto la dose booster, il Cdc raccomanda ora una quarantena di 5 giorni seguita da un rigido uso della mascherina per altri 5 giorni -prosegue l'ente-. In alternativa, se non periodo di quarantena di 5 giorni non è praticabile, è imperativo che una persona" entrata in contatto con un positivo "indossi una maschrina sempre per 10 giorni giorni. Chi ha ricevuto la dose booster non deve osservare una quarantena dopo un contatto con un positivo, ma deve indossare una mascherina per 10 giorni". In ogni caso, si raccomanda un tampone a 5 giorni dal contatto con un soggetto infetto: "Se emergono sintomi, bisogna isolarsi immediatamente fino ad un tampone negativo che confermi che i sintomi non vanno attribuiti al covid 19".