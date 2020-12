"Quanto ricevi una chiamata alle 23.59 della Vigilia di Natale, che ti dice 'abbiamo trovato il virus inglese', non puoi fare altro che ringraziare questi ricercatori”

VENETO - La variante inglese del covid è arrivata in Italia. Tre casi sono stati individuati in Veneto, sei in Campania, due in Puglia e uno a Chieti. A far sapere che la variante inglese del Covid è stata riscontrata in Veneto è stato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa della Protezione Civile di Marghera.



La scoperta, ha spiegato il governatore, è stata fatta la Vigilia di Natale dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie. "Quanto ricevi una chiamata alle 23.59 della vigilia, un minuto prima del Natale, che ti dice 'abbiamo trovato il virus inglese', non puoi fare altro che premiare e ringraziare questi ricercatori, perchè a quell'ora si trovavano in laboratorio. Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c'entrava niente né con quello della prima fase né con quello di adesso", ha sottolineato Zaia.



Quanto ai dati Covid odierni: sono 2.523 i contagi da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 33. A comunicarlo, il presidente della Regione Luca Zaia nel corso della conferenza stampa, anticipando il bollettino relativo a contagi e decessi nella regione. Il numero complessivo dei positivi sale dunque a 88.842. I ricoverati sono 3.275.