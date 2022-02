VITTORIO VENETO - “Quanti sono gli alloggi popolari sfitti a Vittorio Veneto?” Il consigliere Mirella Balliana ha presentato un’interrogazione, che verrà discussa durante il prossimo consiglio comunale.

“La maggior parte delle 5.000 case popolari presenti nel territorio provinciale è di proprietà dell’Ater, di queste quasi una su cinque risulta sfitta – sostiene l’esponente di Rinascita Civica, citando un’indagine promossa dalla Cisl -. Da una semplice lettura dei dati pubblicati emerge che nel comune di Vittorio Veneto risultano sfitti 71 alloggi su 218 di proprietà dell'Ater e 3 alloggi su 24 di proprietà comunale. Se i dati fossero corretti, Vittorio Veneto risulterebbe il terzo comune per numero di alloggi sfitti nell'intera provincia, dopo Treviso e Conegliano, con un alloggio su tre non occupato, portando il nostro comune a detenere un triste primato, fra i comuni con un numero consistente di alloggi Ater, risultando il primo in termini percentuali di alloggi sfitti Ater rapportato al totale alloggi Ater”.

Balliana desidera "sapere i numeri relativi alle richieste di locazione permanente a canone sociale e alle liste di attesa per gli appartamenti Ater e per gli alloggi comunali, il piano di manutenzione e investimento sul patrimonio di edilizia "sovvenzionata" predisposto da Ater per gli alloggi presenti in città e le iniziative promosse dall'amministrazione comunale affinchè l'Ater attui una politica di riassegnazione degli alloggi sfitti e di incremento degli stessi in città".