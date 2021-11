"Quanti libri!", una rassegna per orientarsi nel mondo dei libri per bambini e ragazzi

CASTELFRANCO - Sarà capitato a ciascuno di noi di notare, una volta entrati in una qualsiasi libreria o biblioteca, l’enorme offerta di libri pensati e rivolti a bambini e ragazzi. Per districarsi in mezzo alla miriade di titoli che il mercato propone, la biblioteca Sezione ragazzi di Castelfranco e l’associazione culturale “La scuola del Fare” hanno ideato e organizzato “Quanti libri! Libri di oggi e di ieri per tutti anche per te”, per rispondere a domandi solo apparentemente semplici: «Quanti libri per bambini e ragazzi vengono sfornati ogni anno? Saranno troppi? Perché tutta questa attenzione? A scuola non bastano i libri per lo studio? Servono proprio i libri illustrati, i fumetti, i libri tattili? Come mai gli editori investono così tanto nell’editoria per i bambini?».



Rivolto a ogni adulto che deve scegliere cosa far leggere a bambini e ragazzi, il progetto si articola in quattordici incontri di formazione e aggiornamenti, pensati per insegnanti, bibliotecari, educatori, genitori, lettori e appassionati, organizzati dal 5 al 28 novembre. Fino a dicembre, il gruppo di lettori “Leggere per leggere” effettuerà inoltre diverse letture in tutte le biblioteche del Polo bibliotecario di Castelfranco (Castelfranco, Borso del Grappa, Castello di Godego, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Loria, Pieve del Grappa, Possagno, Resana, San Zenone degli Ezzelini, Riese Pio X, Vedelago) e nelle scuole del comprensorio.



Sarà inoltre allestita in biblioteca ragazzi a Castelfranco una mostra bibliografica, dai 0 ai 16 anni, intitolata “Quanti libri! La nostra selezione”. Fanno infine parte della rassegna anche due iniziative realizzate in collaborazione con il Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Gianni Rodari e l’Accademia Drosselmeier. La prima è “Il sesto senso. Il dono di un libro ad ogni nuovo nato”: tutte le bambine e i bambini che nasceranno nel 2022 riceveranno il libro “In viaggio con papà” di Alessandra Valtieri e Margherita Micheli dall’Ufficio Stato Civile del Comune di Castelfranco al momento della dichiarazione di nascita. La seconda iniziativa invece è “La letteratura dell’alfabeto”, un percorso di lettura a cui hanno aderito le classi prime dell’Istituto Comprensivo I di Castelfranco, che ha come obiettivo far leggere cinquanta libri in un anno.



Gli incontri di formazione e aggiornamento, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno in parte in videoconferenza e in parte in presenza presso la biblioteca di Castelfranco Veneto. Nel progetto sono inoltre coinvolte le librerie di Castelfranco Massaro, Mondadori Bookstore e Ubik.