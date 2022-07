Quando il ghiaccio delle Groenlandia si sarà sciolto i mari si alzeranno di 7 metri: è il punto di non ritorno

GROENLANDIA / DANIMARCA - Allarme Groenlandia. L'ondata di calore estremo di questi ultimi giorni sta provocando una seria accelerazione nello scioglimento del ghiaccio. In base ai dati rilasciati dallo US National Snow and Ice Data Center (NSIDC), istituto statunitense specializzato nella ricerca polare e criosferica, soltanto tra il 15 e il 17 luglio i ghiacciai presenti nell'area nordoccidentale dell'isola – facente parte del Regno di Danimarca – hanno perduto 6 miliardi di tonnellate d'acqua ogni giorno. È una quantità sufficiente a riempire 7,2 milioni di piscine olimpioniche o a ricoprire con oltre 30 centimetri d'acqua l'intero stato della Virginia occidentale.



La questione, secondo gli scienziati più autorevoli è seria poichè quando tutto il ghiaccio della Groenlandia si sarà sciolto è stato calcolato che la conseguenza sarà un innalzamento dei mari di 7 metri: questo rappresenta un punto di non ritorno per la crisi climatica, dato che comporterà mutamenti delle maree e del clima senza precedenti, con il conseguente esodo di oltre 2 miliardi e mezzo di persone. In parole povere la Terrà rischia di diventare un paese inospitale per l'uomo!