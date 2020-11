"Qualità della vita": Treviso settima città italiana

TREVISO - Treviso si conferma tra le dieci città capoluogo per la più alta qualità di vita ma non migliora rispetto allo scorso anno.



La città della Marca si posiziona, proprio come nel 2019, al settimo posto nella classifica annuale di Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma sulla qualità della vita dei capoluoghi italiani. Giunta alla 22esima edizione la classifica valuta diversi parametri tra i quali: affari e lavoro, mobilità, ambiente, sicurezza sociale, istruzione, formazione capitale umano, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, tempo libero e quest'anno si sono aggiunti anche tre indicatori relativi all'incidenza del coronavirus. Proprio questi hanno penalizzato la Marca.



Sui gradini più alti del podio troviamo Pordenone, che da seconda classificata nel 2019, passa in testa, seguita da Trento e Vicenza, prima provincia veneta. Ma anche Padova, che passa dall’undicesimo posto dello scorso anno al quarto posto, supera Treviso.



Il capoluogo trevigiano spicca nelle dimensioni che riguardano sicurezza (3° posto) ed economia, raccolta differenziata dei rifiuti. Continua invece ad arrancare in ambiti in cui è strategico il ruolo dei servizi pubblici, sicurezza sociale, ambiente. Nell’ambito scuola e formazione la Marca passa dal decimo posto del 2019 al 24esimo e risulta la quarta provincia in Veneto. La prima posizione di Pordenone è frutto del suo collocamento nel gruppo 1, ossia quello in cui la qualità della vita è buona, in cinque dimensioni su nove (affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione formazione capitale umano, reati e sicurezza).



Esaminando, invece, le posizioni di fondo, sopra Foggia è stabile Crotone, mentre Agrigento sale due gradini. Deludono le grandi aree urbane: per trovare Milano bisogna scendere alla posizione 45 (era 29¦); Roma è al 50esimo posto.