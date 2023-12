Quali sono i tre video più visti su YouTube? Il primo ha numeri da capogiro

Una canzoncina con un balletto per bambini è il video più visto su Youtube con 13 milirdi di visualizzazioni. E' anche l'unico video ad aver superato la soglia dei 10 miliardi.

Pubblicato nel giugno 2016, "Baby Shark Dance" ha stabilito un distacco schiacciante dagli altri contenuti presenti su YouTube, superando per primo la soglia dei 10 miliardi di visualizzazioni. La sua popolarità sembra non avere rivali, segnando una forbice considerevole rispetto al secondo video più visto.

La seconda posizione è mantenuta saldamente da Luis Fonsi e Daddy Yankee con "Despacito", che vanta oltre 8,33 miliardi di visualizzazioni dall'uscita il 12 gennaio 2017. Tuttavia, è interessante notare come il podio sia dominato principalmente da canzoni per bambini, dimostrando l'incredibile influenza che questo genere ha sulla piattaforma.

La terza posizione è occupata da un altro brano per bambini intitolato "Johny Johny Yes Papa" di LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs, pubblicato nel 2020 e con oltre 6,85 miliardi di visualizzazioni. La sorprendente presenza di queste canzoni nel podio dei video più visti su YouTube del 2023 indica chiaramente il grande apprezzamento del pubblico per il contenuto dedicato ai più piccoli.

Ma non finisce qui. Al quarto posto, non troviamo un brano di Ed Sheeran, bensì un'altra creazione per bambini: "Bath Song" di Cocomelon - Nursery Rhymes, con 6,52 miliardi di visualizzazioni. Solo al quinto posto emerge un brano più tradizionale con "Shape of You" di Ed Sheeran, accumulando 6,15 miliardi di visualizzazioni.

La tendenza a prediligere contenuti per bambini su YouTube sembra essere più forte che mai, e la classifica completa dei primi 30 video visualizzati conferma questa straordinaria inclinazione, con una presenza significativa di video educativi e intrattenimento dedicato ai più giovani. Resta da vedere se qualcuno riuscirà mai a minacciare il dominio di "Baby Shark Dance" e dei suoi rivali nel regno dei video per bambini. In questa pagina potete leggere la classifica dei primi 30 video su YouTube sempre aggiornata su Wikipedia.