"Il quadro clinico dei casi in Veneto è stazionario"

"Il quadro clinico delle persone risultate positive in Veneto è stazionario". Lo precisa dottoressa Francesca Russo, responsabile del Dipartimento Generale di Infettivologia della regione Veneto. Russo ha aggiunto che "al momento sono stazionari" "Cercare il paziente zero a questo punto - ha aggiunto - è difficile perchè è passato del tempo. Ora non è più tanto importante: quello che ci interessa è circoscrivere al massimo la diffusione del virus".