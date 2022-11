Qatar 2022, Serie A ai Mondiali: comanda la Juve

TORINO - La Juventus è la squadra che sarà la più rappresentata della Serie A al Mondiale di Qatar 2022. Saranno ben 11 i calciatori che andranno alla Coppa del Mondo e che Max Allegri non potrà a vere a disposizione in questa lunga sosta.

Si va dai brasiliani Danilo, Alex Sandro e Bremer agli argentini Di Maria e Paredes, passando per McKennie (Stati Uniti), Rabiot (Francia), Szczesny e Milik (Polonia), Kostic e Valhovic (Serbia). A seguire le due squadre milanesi con 7 giocatori convocati. Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic (Croazia), Onana (Camerun), Lukaku (Belgio), de Vrij e Dumfries (Olanda), Lautaro Martinez e Correa (Argentina), mentre Pioli di Kjaer (Danimarca), Dest (Usa), Hernandez e Giroud (Francia), De Ketelaere (Belgio), Leão (Portogallo) e Ballo-Touré (Senegal).

Un pò meno rappresentate la Fiorentina con 5 convocati Zurkowski (Polonia), Milenković (Serbia), N. Gonzalez (Argentina), Amrabat (Marocco) e Jovic (Serbia); come il Napoli capolista della Serie A, con Spalletti che perderà per la Coppa del Mondo Anguissa (Camerun), Zielinski (Polonia), Olivera (Uruguay), Kim Minjae (Corea del Sud) e Lozano (Messico). L'Atalanta di Gasperini dovrà fare a meno di 4 giocatori, Pasalic (Croazia), Maehle (Danimarca), De Roon (Olanda), Koopmeiners (Olanda), così come la Roma, per oltre un mese Mou sarà senza Zalewski (Polonia), Viña (Uruguay), Rui Patricio (Portogallo) e Dybala (Argentina). Solo due i convocati della Lazio di Sarri Milinkovic-Savic (Serbia) e Vecino (Uruguay), mentre cinque sono del Torino di Juric: Vlasic (Croazia), Rodriguez (Svizzera), Lukic (Serbia), Radonjic (Serbia) e Milinkovic-Savic (Serbia).

Altri 4 del Verona: Hrustic (Australia), Hongla (Camerun), Lazovic (Serbia) e Ilic (Serbia). Seguono poi la Salernitana con 3 Piatek (Polonia), Dia (Senegal) e Bronn (Tunisia), la Sampdoria sempre con 3 Bereszynski (Polonia), Sabiri (Marocco) e Djuricic (Serbia), il Bologna con 2 Aebischer (Svizzera) e Skorupski (Polonia), come lo Spezia con Kiwior (Polonia) e Ampadu (Galles). Un solo convocato per il Sassuolo Erlic (Croazia), la Cremonese Vasquez (Messico), e l'Udinese Ebosse (Camerun), mentre nessuno per Empoli, Lecce e Monza.