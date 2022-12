Qatar 2022, Lloris: "Marocco sarà avversario temibile"

QATAR - "Abbiamo ammirazione e rispetto per il percorso del Marocco. A questi livelli non esiste il caso: quando batti il Belgio, la Spagna, il Portogallo e hai finito primo nel tuo girone significa che c'è molta qualità sul campo e che c'è una grande coesione nel gruppo. Sarà un avversario temibile". Ad affermarlo, nel corso della conferenza stampa in vista della semifinale contro il Marocco, è il portiere e capitano della nazionale francese, Hugo Lloris. "Inoltre - sottolinea il portiere del Tottenham - ci sarà un clima ostile. Ci prepariamo per tutto, con calma e serenità. Bisognerà essere pronti ad aumentare il nostro livello e a superarci".

Per Lloris il Marocco "è molto performante sia per quanto riguarda la transizione rapida che sui calci piazzati. Hanno un centrocampo molto denso. Bisognerà attaccare forte e provare a superare il muro del Marocco il più rapidamente possibile, il tutto mantenendo un equilibrio per evitare un contrattacco. Bisognerà restare vigili". Per il capitano dei Bleus "le due squadre hanno qualcosa da perdere: è una semifinale ed è un'opportunità unica per accedere a una finale. Prepariamo questa partita per non aver alcun rammarico". Il portiere del Marocco e del Siviglia Yassine Bounou "ha incassato solo un gol. E' il simbolo della solidità" del Marocco: "è uno dei portieri migliori di questa competizione ed è un punto di riferimento di questa squadra. E' uno dei giocatori determinanti".