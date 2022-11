Qatar 2022, le partite di oggi venerdì 25 settembre

QATAR - Inizia oggi la seconda giornata per i gironi A e B con sfide già potenzialmente decisive per l’accesso alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di Qatar 2022. Si comincia alle ore 11:00 con Galles-Iran, cui seguirà il match dei padroni di casa del Qatar contro il Senegal; nel pomeriggio Olanda-Ecuador e infine in serata, a concludere il programma giornaliero, Inghilterra-USA.

Ecco il programma di venerdì 25 novembre

Galles-Iran, ore 11:00 Diretta tv: Rai2

Qatar-Senegal, ore 14:00 Diretta tv: Rai2

Olanda-Ecuador, ore 17:00 Diretta tv: Rai2

Inghilterra-USA, ore 20:00 Diretta tv: Rai1