Qatar 2022, l'Argentina campione del mondo è a Buenos Aires: Paese in festa

BUENOS AIRES - L'Argentina campione del mondo è tornata in patria. L'aereo partito dal Qatar è atterrato all'aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires alle 2:40 ora locale (le 6:40 in Italia). La Nazionale è stata accolta da una folla di tifosi e il Paese si prepara a festeggiarla con una giornata di festa nazionale. La squadra passerà la notte nel suo centro di allenamento, che si trova vicino all'aeroporto. Da mezzogiorno faranno poi un giro per le strade della città. Il capitano e miglior giocatore della rassegna iridata, Lionel Messi, e il commissario tecnico, Lionel Scaloni, i primi a scendere le scalette con la coppa in mostra. Poi l'abbraccio dei tifosi alla squadra nel trasferimento alla sede dell'Afa, la Federcalcio argentina, a bordo dell'autobus scoperto.