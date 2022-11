Qatar 2022, la Germania non sarà punita dalla Fifa per le 'bocche coperte'

QATAR - I giocatori della Grmania non dovranno affrontare alcuna azione disciplinare da parte della Fifa ai Mondiali di Qatar 2022 dopo aver portato la protesta della fascia 'One Love' ad un nuovo livello. I calciatori, prima della gara con il Giappone, si sono coperti la bocca durante una foto di gruppo. La mossa ha segnato un altro giorno di tensione tra le sette nazioni europee che hanno sostenuto la campagna One Love e la Fifa, con il gruppo - che comprende le federazioni calcistiche inglese e gallese - che esplora le proprie opzioni legali sulla questione.