Putin: "Sanzioni illegittime, manteniamo impegni su petrolio e gas"

RUSSIA - Guerra in Ucraina, le sanzioni imposte dall'Occidente contro la Russia "non sono legittime". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una riunione in videoconferenza con i suoi ministri. "L'aumento dei prezzi del petrolio e del gas non è dovuto alla Russia, ma alle politiche dell'Occidente" ha affermato Putin.

Occidente che "sta scatenando una guerra economica al nostro Paese e noi prenderemo misure per contrastarla" ha detto il presidente russo. "Ai Paesi ostili dico che noi rispettiamo i nostri impegni riguardo le esportazioni di petrolio e gas". La Russia "continua ad esportare energia", anche tramite le reti "che passano attraverso l'Ucraina", ha aggiunto Putin, sottolineando che "il gasdotto verso l'Europa che attraversa l'Ucraina è pienamente operativo".