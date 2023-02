Putin premia Steven Seagal con l'Ordine dell'Amicizia della Russia

RUSSIA - Il presidente russo Vladimir Putin ha assegnato un riconoscimento all'attore di Hollywood Steven Seagal, premiandolo con l'Ordine dell'Amicizia della Russia per il suo impegno umanitario. Il decreto statale, spiegano i media russi, menzionava il lavoro svolto da Seagal come rappresentante speciale del ministero degli Esteri per i legami umanitari con Stati Uniti e Giappone.