Putin: "Non peggiorare situazione con altre sanzioni"

MONDO - Nel nono giorno della guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, Vladimir Putin torna a parlare alla nazione assicurando di "non avere cattive intenzioni verso i Paesi confinanti", ma 'consigliando' all'Occidente di "peggiorare la situazione". "Io consiglierei di non esacerbare la situazione, non introdurre nessuna restrizione. Noi continueremo a rispettare i nostri obblighi", ha detto il presidente russo in un discorso trasmesso dalla televisione russa, tornando a difendere l'attacco all'Ucraina come un'azione difensiva, una risposta "ad azioni negative di altri Paesi verso la Russia".

"Credo - ha concluso il presidente russo - che ognuno debba pensare a come normalizzare la situazione e cooperare normalmente". Secondo quanto rendono noto dal governo tedesco, Putin ha poi parlato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz al quale ha annunciato che un nuovo round, il terzo, Russia e Ucraina è fissato per il weekend. Intanto secondo quanto riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non sono previsti contatti telefonici a breve tra il presidente russo, Vladimir Putin, ed il suo omologo statunitense, Joe Biden. Già ieri la portavoce della Casa Bianca, Jean Psaki, aveva affermato che "non è questo il momento per un contatto, una telefonata o un incontro" tra i due leader.