"Putin non è del tutto informato sulla guerra"

MONDO - Ci sono indicazioni che il presidente russo, Vladimir Putin, non sia "del tutto informato" dai suoi consiglieri per la Difesa sull'andamento della guerra in Ucraina e sulle perdite della Russia. Lo ha dichiarato in un briefing il portavoce del Pentagono, John Kirby. Secondo gli Usa, i consiglieri di Putin non gli stanno dicendo la verità su quanto stia andando male l'operazione militare e sull'effettivo impatto delle sanzioni sull'economia russa, ha riferito un funzionario dell'amministrazione americana alla Cnn.

"Noi crediamo che Putin riceva informazioni errate dai suoi consiglieri su quanto stia andando male l'operazione dell'esercito e su quanto l'economia russa sia azzoppata dalle sanzioni - ha spiegato il funzionario - perché i consiglieri hanno troppa paura di dirgli la verità". Allo stesso tempo, le fonti aggiungono "di avere informazioni che indicano che Putin si sente ingannato dai vertici militari russi".