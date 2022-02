Putin invia truppe nel Donbass, Kiev è pronta a difendersi

KIEV - Tensione alle stelle in Ucraina. Kiev si dice fiduciosa e pronta a difendersi all'indomani della decisione di Mosca di riconoscere indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e di inviare truppe nel Donbass con lo scopo, è la versione del Cremlino, di "assicurare la pace".

E mentre il parlamento di Lugansk approva unanimemente l'accordo con Mosca, l'Ucraina assicura che i suoi confini non cambieranno, perché non sarà ceduto un solo pezzo del Paese: 'Avremo perdite ma vinceremo', ha detto ai soldati il ministro dell Difesa. Kiev denuncia l'uccisione di due suoi soldati in bombardamenti, ma anche Lugansk parla di violazioni del cessate il fuoco da parte ucraina. E secondo Mosca le autorità ucraine hanno schierato 120mila soldati sulla linea di contatto.



L'ALLARME DALL'ONU, 'C'È IL RISCHIO DI UN GRANDE CONFLITTO'

In una riunione d'urgenza del consiglio di sicurezza, l'Onu ha sottolineato che "il rischio di un grande conflitto" in Ucraina "è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi". Mosca ha replicato di rimanere aperta ad una soluzione diplomatica, sottolineando però che non permetterà "un nuovo bagno di sangue" nel Donbass. Secondo le autorità russe, circa 90mila residenti delle autoproclamate Repubbliche popolari sono entrati nella regione russa di Rostov e altri stanno arrivando. In arrivo le prime sanzioni occidentali contro la Russia. Di Maio: 'L'Italia è assolutamente convita nel procedere su questa strada'.



LA TENSIONE SOFFOCA LE BORSE, I PREZZI DELL'ENERGIA VOLANO IN RIALZO GAS E PETROLIO

Borse europee tutte investite in apertura dalle vendite, i mercati sono spaventati dall'escalation militare in Ucraina, mentre la borsa di Mosca riduce il forte calo dell'inizio delle sua contrattazioni. Salgono i prezzi del comparto energetico, con un netto rialzo del petrolio Brent del Mare del Nord, mentre il gas naturale vola sulla piazza di Amsterdam. E nei mercati asiatici, i prezzi dell'oro arrivano a toccare i massimi da otto mesi. Bruxelles: i prezzi del gas resteranno alti fino almeno al 2023, si deve accelerare sulle scorte comuni.



