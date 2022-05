Putin: "Dalla Nato minaccia inammissibile ai nostri confini"

MONDO - "Dalla Nato una minaccia inammissibile ai nostri confini". Così il presidente russo Vladimir Putin in occasione del 9 maggio, Giornata della grande vittoria in Russia in ricordo della fine della Seconda guerra mondiale. "La memoria della guerra non potrà mai scomparire", ha affermato ancora Putin nel breve discorso che ha tenuto sulla Piazza Rossa sottolineando "il trionfo del nostro popolo sovietico unico, la compattezza, l'eroismo straordinario al fronte e sulle retrovie. La giornata della vittoria è cara a tutti noi, non c'è famiglia in Russia che non sia stata toccata dalla guerra". Putin ha ricordato che i sovietici durante la Grande guerra patriottica "hanno battuto il nemico nei pressi di Mosca, Kursk, Stalingrado, Minsk, Sebastopoli, Kharkiv, Leningrado".

E, nel solco del messaggio della propaganda di Mosca, ha citato il secondo termine dell'equazione: "Anche voi oggi combattere per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria, della Russia". "Noi siamo fieri dei vincitori, siamo loro eredi", ha aggiunto congratulandosi con "compagni ufficiali e sottufficiali, compagni generali e ammiragli per il 77esimo anniversario della grande vittoria". Durante il discorso Putin ha chiesto un minuto di silenzio per i militari uccisi durante la Seconda guerra mondiale e per quelli nei combattimenti in corso nel Donbass. Una grande parata è stata organizzata in occasione del 77esimo anniversario nella Piazza Rossa di Mosca con circa 11.000 soldati. Carri armati e altre attrezzature militari sfileranno. Dovrebbero esserci anche paracadutisti che hanno partecipato all'"operazione militare speciale", unità viste sfilare sulla Piazza Rossa in occasione della prova generale. Otto jet da combattimento formeranno la lettera "Z" nel cielo, che è il simbolo ufficiale dell'operazione militare della Russia in Ucraina. La "Z" sta per la frase russa "za pobedu", o "per la vittoria". Ci sono state speculazioni sul fatto che Putin potrebbe ordinare una mobilitazione generale o parziale dei soldati lunedì, anche se il Cremlino ha già respinto questo come "sciocchezza". A differenza degli anni precedenti, questa volta nessun capo di stato straniero sarà ospite della parata.

Zelensky

"Abbiamo vinto allora, vinceremo ora". Il presidente ucraino Zelensky si è congratulato con gli ucraini nel giorno della vittoria sul nazismo. "Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi vinceremo - ha scritto su Telegram - Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, che uccise più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giornate della vittoria in Ucraina. E qualcuno non ne avrà. Abbiamo vinto allora. Vinceremo ora. E Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria: la vittoria dell'Ucraina! Buona vittoria nel giorno della vittoria sul nazismo!".