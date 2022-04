Putin: "A Bucha provocazione cinica". Nato: "La guerra può durare anni"

MONDO - Guerra Ucraina-Russia, quella a Bucha è stata una "provocazione rude e cinica" delle autorità ucraine. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro ungherese, Viktor Orban, secondo quanto riferito dal Cremlino in una nota. Orban ha parlato con Putin e gli ha chiesto "il cessate il fuoco immediato" in Ucraina, secondo quanto ha reso noto lo stesso premier ungherese, reduce dalla vittoria elettorale di domenica scorsa, in una conferenza stampa. Durante il colloquio telefonico Orban ha invitato Putin a colloqui di pace con l'Ucraina in Ungheria, con la partecipazione anche del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz. La risposta del presidente russo è stata "positiva", ha detto ancora il premier ungherese specificando che Putin ha detto però che avrebbe delle condizioni.

NATO - La guerra Ucraina-Russia "può durare mesi, anche anni". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a Bruxelles prima della ministeriale Esteri. "Non abbiamo visto alcuna indicazione - ha aggiunto - che Vladimir Putin abbia cambiato l'ambizione di controllare tutta l'Ucraina e di riscrivere l'ordine internazionale: dobbiamo essere preparati per il lungo termine. Può durare a lungo e dobbiamo prepararci", ha concluso. Intanto i governatori delle regioni di Kharkiv, Luhansk e Donetsk hanno chiesto alla popolazione di lasciare "immediatamente" le regioni a causa dell'aggravarsi della situazione. Anche la vicepremier Iryna Vereshchuk ha invitato i residenti di queste regioni a evacuare finché è possibile, avvertendo che ulteriori bombardamenti russi potrebbero tagliare i corridoi di evacuazione. La vicepremier ha esortato i cittadini a non aspettare che i combattimenti arrivino in città ma ad andarsene il prima possibile per non cadere vittima delle atrocità dell'esercito russo.