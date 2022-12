Putin avvisa: "Cresce la minaccia di una guerra nucleare"

La minaccia di una guerra nucleare è "in aumento" nel conflitto tra Ucraina e Russia. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo in video collegamento a un incontro del Consiglio per i diritti umani, secondo quanto riportano i media russi.

"La Russia considera le armi nucleari una risposta a un attacco", ha proseguito il presidente, evidenziando come il suo Paese non abbia "armi nucleari tattiche in altri Paesi a differenza degli Stati Uniti".

"Noi non parliamo di usare armi nucleari", ha poi aggiunto, sottolineando che "la Russia non è impazzita" e che "abbiamo le armi più avanzate, ma non vogliamo usarle".

La Russia, sottolinea Putin, si difenderà con tutti i mezzi a disposizione. "Prima di tutto, ovviamente, ci concentreremo sui mezzi pacifici, ma se non resta nient'altro, ci difenderemo con tutti i mezzi a nostra disposizione", ha detto.

La cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina potrebbe rivelarsi "un processo lungo", ha detto Putin, suggerendo la possibilità che Mosca non abbia in programma di concludere il conflitto a breve-medio termine.

USA - "Siamo stati coerenti sulle nostre preoccupazioni per una escalation", ha spiegato il portavoce della Sicurezza nazionale Usa, John Kirby. "Non li abbiamo incoraggiati a farlo", ha aggiunto, riferendosi ai raid dei droni contro due basi aeree russe attribuiti a Kiev. La stessa chiarezza, ha aggiunto, è stata espressa dagli Usa all'Ucraina in relazione alla responsabilità sui sistemi d'arma