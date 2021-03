Pusher arrestato a Pordenone, aveva cinquemila euro

PORDENONE - Beccato con “maria” in casa: 34enne nei guai.



Nella serata di sabato una Gazzella del Radiomobile di Pordenone ha notato in via De Paoli un 34enne della Costa d’Avorio molto vicino agli ambienti di consumo e spaccio di stupefacenti.



I Carabinieri lo hanno portato in caserma per notificargli alcuni atti amministrativi. Il 34enne non aveva con sé documenti e ha dichiarato di domiciliare in altro Comune diverso da Pordenone.



A questo punto i Carabinieri si sono insospettiti essendo a conoscenza del vero domicilio a Pordenone e hanno deciso di portarlo al suo reale domicilio e procedre con una perquisizione.



Trovati 140 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento di dosi stupefacente e circa 5 mila euro in contanti.



Portato in Carcere in attesa di analizzare la sua posizione in Italia.