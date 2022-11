Pusher arrestato a Conegliano: foglio di via per tre anni

TREVISO - Pusher arrestato nel tardo pomeriggio di lunedì a Conegliano. L’uomo, 29 anni, senegalese, era stato notato in via Gera ed ha tentato la fuga.



L’uomo è stato fermato e arrestato: oggi il progetto per direttissima con l’accusa per violenza a pubblico ufficiale (perché ha colpito gli agenti con calci e pugni) e spaccio di stupefacenti: aveva con sé una decina di dosi di marijuana.



Gli agenti stavano facendo un giro di controllo in città: quando il giovane li ha visti ha iniziato a correre. Gli agenti lo hanno rincorso e fermato, come riporta la Tribuna.

Per lui, residente a Vittorio Veneto, foglio di via per tre anni da Conegliano e obbligo di dimora.