Punto da una zanzara tigre rischia la vita: 30 interventi chirurgici e due dita amputate

GERMANIA - Sebastian Rötschke, 27enne tedesco, la scorsa estate è stato punto da una zanzara tigre asiatica. E, da allora, non si è ancora ripreso. Come riporta Il Bild, il giovane ha rischiato la morte a causa della puntura di quell’insetto. All’inizio non sembrava nulla di che, ma in pochi giorni la febbre si è alzata, costringendo il ragazzo prima a letto e poi al ricovero in ospedale.

Qui i medici hanno scoperto che, attraverso la puntura, erano entrati nel corpo del giovane dei batteri del tipo Serratia marcescens, che hanno danneggiato non solo la parte del tessuto coinvolta, ma anche gli organi interno: il fegato, il reni, i polmoni. Il ragazzo è stato sottoposto a 30 interventi chirurgici e gli hanno dovuto amputare due dita. Il 27enne ha rischiato la vita e non è ancora completamente guarito.