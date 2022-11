Punta fucile dalla finestra contro i gatti, denunciato

BASSANO DEL GRAPPA - I Carabinieri hanno denunciato per procurato allarme un uomo, di Bassano del Grappa (Vicenza), che aveva puntato un fucile ad aria compressa dalla finestra della propria abitazione, ed era stato notato da un vicino di casa, che aveva allertato le forze dell'ordine.



L'episodio risale alla fine di ottobre. Una pattuglia dei carabinieri, impegnata nel controllo del territorio, aveva ricevuto la segnalazione riguardante un appartamento al secondo piano di un condominio. Da un primo accertamento non risulta che residenti della zona avessero denunciato il possesso di armi.



Giunti sul posto, con addosso i dispositivi di protezione, i militari hanno individuato l'uomo, che li ha accompagnati in camera da letto dove, sotto un comò, ha estratto e consegnato spontaneamente un fodero con all'interno una carabina ad aria compressa completa di ottica di precisione, regolarmente acquistata.



Alle contestazioni dei carabinieri, l'uomo ha risposto di essersi limitati ad affacciarsi alla finestra e di aver puntato l'arma verso alcuni gatti, al solo scopo di spaventarli. I militari gli hanno spiegato che tali comportamenti sono comunque potenzialmente molto pericolosi e generano preoccupazione nella popolazione. L'uomo è stato così denunciato e il fucile sequestrato.