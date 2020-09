Punkreas e Derozer, punk acustico al parco Fenderl di Vittorio Veneto.

Due appuntamenti live al Parco Fenderl di Vittorio Veneto con “Acoustic Punk in the Park”, rassegna organizzata dallo Spazio Mavv, che vedrà esibirsi in una versione acustica due gruppi storici del punk italiano: domenica 6 settembre arrivano i Punkreas (concerto già sold out) e domenica 20 settembre i Derozer (ingresso libero su prenotazione).





Con 10 album in studio all’attivo, 3 decenni di infaticabile attività live con migliaia di concerti in tutta Italia, il 29 novembre 2019 i Punkreas hanno pubblicato per Universal Music “XXX – 1989-2019: The Best”, che raccoglie i loro brani più significativi, dagli esordi di United Rumors Of Punkreas alle più recenti prove di Inequilibrio Instabile, attraverso 33 tracce e due brani inediti: una versione di “Aca’ Toro” feat. Ska-P e un nuovo singolo, “Sono Vivo”, prodotto da Tommaso Colliva. E per non farsi mancare nulla, ma soprattutto per non perdere il contatto con il loro pubblico, i Punkreas hanno scelto in quest’estate anomala di ripercorrere la loro storia, rivisitando tutti i loro grandi successi in chiave unplugged.

Anche Seby, cantante dei Derozer, domenica 20 settembre, proporrà un set acustico speciale nel quale, accompagnato da Zamu (Duracel/Derozer) alla chitarra, ripercorrerà le più belle canzoni del gruppo, il tutto arricchito da storie, aneddoti e avventure che le hanno ispirate.

In caso di pioggia i concerti si terranno presso lo Spazio Mavv di Vittorio Veneto

Inizio concerti ore 18:30.