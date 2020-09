Pulizia delle spiagge italiane, Valigeria Roncato lancia il progetto Beach Cleaning

CAMPODARSEGO - Valigeria Roncato scende in campo per la salvaguardia dei mari e delle coste italiane con il progetto Beach Cleaning in collaborazione con Worldrise, associazione che sviluppa progetti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino. L’azienda padovana attenta all’ambiente, ha deciso di dare un aiuto concreto ai nostri mari e, insieme all’associazione Worldrise, ha dato vita all’iniziativa Beach Cleaning: un’attività di pulizia delle spiagg e del litorale veneto a favore del benessere dell’ecosistema delle nostre coste e dei nostri mari, iniziando dalla spiaggia di Sottomarina, una delle più conosciute e frequentate in Italia.

Sabato 5 settembre, alle ore 11, Roncato e Worldrise si daranno appuntamento presso la spiaggia libera di Sottomarina di Chioggia per ripulirla dalla plastica e da altri rifiuti, dando così un sostegno concreto e fattivo alla salvaguardia del nostro mare. Tutti potranno partecipare: chi aderirà riceverà un gadget in omaggio.