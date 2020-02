Pulizia dell'area ex Carnielli, con il cingolato nel Meschio: "Sconquassano la vita del fiume e delle trote"

VITTORIO VENETO - «I mezzi cingolati all’interno dell’alveo del fiume Meschio sconquassano la vita fluviale, soprattutto in questo periodo di riproduzione delle trote» denuncia Bruno Marchetto di Legambiente del Vittoriese e dell’associazione Pescatori del Meschio.

In questi giorni una ditta incaricata da Alì, neo-proprietaria dell’area ex Carnielli, è impegnata in lavori di pulizia del verde cresciuto a dismisura anche lungo il corso d’acqua, intervento propedeutico alla bonifica del sito. E ieri, martedì, dei mezzi cingolati sono entrati nel Meschio per il taglio delle piante a ridosso dell’ex Carnielli che confina con il fiume.

Operazione che non è passata inosservata ad ambientalisti e pescatori. Le loro preoccupazioni sono cresciute quando hanno notato che il cartello posto sulla recinzione del cantiere non riportava le autorizzazioni di Genio Civile e Provincia, enti competenti sul corso d’acqua. Per questo gli ambientalisti hanno cercato di avere maggiori delucidazioni sui lavori e sulle autorizzazioni contattando l’assessore all’ambiente Bruno Fasan.

Anche il consigliere Alessandro De Bastiani (Rinascita Civica) si è fatto portavoce di questi timori con l’assessore.

«Ho verificato: l’impresa garantisce di avere tutti i permessi – rassicura l’assessore Fasan -. La bonifica che faranno compenserà il piccolo disagio di questi giorni, anche se ciò non giustifica che siano entrati, così come sostengono i pescatori, nel periodo sbagliato, cioè quando nel fiume ci sono le freghe delle trote (i “nidi” ricavate dalle trote sul fondale per la riproduzione ndr). E se Legambiente crede che si sia creato qualche danno nel Meschio, chieda come poter rimediare».