PULIAMO IL MONDO 2020.

Legambiente del Vittoriese e Associazioni Pescatori del Meschio con il sostegno del Comune di Vittorio Veneto, SAVNO e COOP ALLEANZA 3.0

Il 4 OTTOBRE torna a Vittorio Veneto l’appuntamento con Puliamo il Mondo.

La XXVIII edizione di Puliamo il Mondo sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell’Italia post coronavirus e attraverso la quale Legambiente, insieme ai suoi volontari lancerà un messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà.

Questo spirito e questa voglia di “rimboccarci le maniche” caratterizzerà anche la XXVIII edizione di Puliamo il Mondo, insieme ai suoi volontari e ai cittadini che decideranno di partecipare. Andremo in piazze, strade, vie, aree verdi, giardini per liberarli dai rifiuti abbandonati. Siamo convinti che azioni di cittadinanza attiva, come quella di Puliamo il Mondo, possano aiutare la Penisola in questo lento ritorno alla normalità rafforzando al tempo stesso il senso di comunità e socialità. Auspichiamo la partecipazione della cittadinanza.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 9.00 al Parco Fenderl Via San Gottardo a Vittorio Veneto, ai volontari verranno distribuiti guanti, pettorina, berrettino e un sacchetto per raccogliere i rifiuti.