Pugno alla tempia all'autista dell'autobus di linea

JESOLO - Aggredito con un ugno alla tempia un autista di una corriera di linea: l'episodio è accaduto nella serata di sabato a Jesolo. Un autista dell'azienda Atvo è stato accerchiato da un gruppo di giovanissimi lungo via Aquileia, intorno alle 19.20. I giovanissimi, forse minorenni, erano saliti sul bus numero 5, alla fermata di Piazza Brescia. Il gruppo è entrato in tensione poiché dal primo maggio, questa linea bus non effettua più le fermate urbane. Alla fermata successiva un secondo gruppo di giovanissimi sarebbe dovuto salire ma non ho potuto vista la nuova disposizione. I ragazzi della prima hanno inveito contro l’autista, che ha fermato il mezzo e invitato i giovani all'educazione, inutilmente.

Poi li ha fatti scendere, ma in quel momento uno dei ragazzi ha sferrato un pugno alla tempia contro l’autista, rompendogli gli occhiali. Immediato è scattato l'allarme da parte del ferito. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine che hanno visionato le immagini della videosorveglianza per risalire al responsabile. Nel frattempo I ragazzini si sono dileguati mentre l'autista è stato ricoverato in pronto soccorso: ne avrà per una ventina di giorni.