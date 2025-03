Pugni, calci, fumogeni. Tre feriti, un'onorevole collassa. Siamo al parlamento serbo (video)

Il primo giorno della nuova sessione parlamentare serba si è trasformato in un campo di battaglia. L'aula del Parlamento di Belgrado è stata teatro di scene che sembravano uscite da un film d'azione, con deputati dell'opposizione che hanno scatenato il caos lanciando fumogeni e petardi, in un gesto di protesta contro la presunta corruzione del governo.



Le agenzie dicono che la tensione era palpabile fin dall'inizio. Appena la presidente del Parlamento Ana Brnabic ha preso la parola, è stata sommersa da un'ondata di fischi e urla. Ma invece di ritirarsi, ha alzato la voce sopra il tumulto, gridando: "Ci potete uccidere, potete contrastarci in tutti i modi, ma non potete fermare la Serbia nel suo percorso di sviluppo e successo. Nessuno potrà fermare questa Serbia!"



Le sue parole, però, sono state presto inghiottite dal fumo dei fumogeni, trasformando l'aula in una nebbia tossica. In mezzo al caos, si sono verificate colluttazioni tra i deputati di fazioni opposte, trasformando il dibattito politico in una rissa da taverna.

Ma il prezzo di questa "battaglia parlamentare" è stato alto. Tre deputate sono rimaste gravemente ferite negli scontri. Una di loro, all'ottavo mese di gravidanza, è stata trasportata d'urgenza in ospedale insieme alle altre due colleghe. Le loro condizioni sono serie: intossicazione da fumo, traumi vari e ferite al volto causate dalle esplosioni dei petardi.



La protesta, tuttavia, non si è limitata alle mura del Parlamento. Nelle strade di Belgrado, Novi Sad e altre città serbe, studenti e lavoratori hanno dato vita a cortei e blocchi stradali. Questa ondata di malcontento non è nuova: va avanti da novembre, innescata da un tragico incidente ferroviario a Novi Sad che ha causato 15 vittime. L'incidente, attribuito alla negligenza e alla mancanza di controlli, ha portato alle dimissioni del premier Milos Vucevic a fine gennaio.



Ma il movimento di protesta non si è fermato lì. Ora punta ai vertici del potere, con il presidente Aleksandar Vucic nel mirino. E il calendario delle proteste è già fitto di nuovi appuntamenti.

La crisi in Serbia va oltre la semplice lotta politica. Riflette una profonda frattura nella società, una crescente sfiducia nelle istituzioni e una frustrazione che sta raggiungendo il punto di ebollizione. La scena al Parlamento, con i suoi fumogeni e le sue risse, è solo la punta dell'iceberg di un malessere molto più profondo.



Che cosa sta succedendo in Serbia

La Serbia sta attraversando un periodo di grande turbolenza politica, con proteste di massa e caos nel parlamento che stanno mettendo a dura prova il governo del presidente Aleksandar Vucic.



Tutto è iniziato nel novembre scorso, quando un disastro ferroviario nella città di Novi Sad ha causato la morte di 15 persone. Questo tragico evento ha scatenato l'indignazione pubblica, con molti cittadini che hanno visto nell'incidente un simbolo della corruzione dilagante e dell'inefficienza del governo.



Da allora, le proteste guidate dagli studenti universitari si sono diffuse in tutto il paese, coinvolgendo centinaia di città e attirando partecipanti da diversi settori della società. I manifestanti chiedono riforme anti-corruzione e maggiori finanziamenti per l'istruzione.

La pressione delle proteste ha già portato alle dimissioni del primo ministro Milos Vucevic a febbraio, ma questo non è bastato a placare il malcontento. Il movimento di protesta rappresenta la sfida più seria al potere del presidente Vucic da quando è salito al governo.



La situazione ha raggiunto un punto critico oggi, quando il parlamento serbo è stato teatro di scontri fisici.

Il presidente del parlamento, Ana Brnabic, ha definito i manifestanti "teppisti e banditi terroristi", rifiutandosi di interrompere la sessione nonostante il caos. Nel frattempo, fuori dal parlamento, i cittadini hanno iniziato a radunarsi e le forze di polizia sono state dispiegate.

Il presidente Vucic ha risposto alle proteste con toni sempre più duri, accusando forze esterne di voler destabilizzare il paese. Ha anche minacciato una "controrivoluzione" in risposta a quella che definisce una "rivoluzione colorata" fallita.



La tensione continua a salire, con una grande manifestazione prevista a Belgrado per il 15 marzo. La crisi politica in Serbia sembra essere lontana da una risoluzione, con il governo che cerca di resistere alla pressione delle strade e l'opposizione che intensifica le sue tattiche di protesta sia dentro che fuori dal parlamento.



Questa situazione riflette una profonda frattura nella società serba e pone serie domande sul futuro politico del paese. Mentre il governo accusa l'Occidente di fomentare le proteste, i manifestanti continuano a chiedere cambiamenti significativi nella gestione del paese, ponendo una sfida senza precedenti al lungo dominio di Vucic.