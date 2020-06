Pugliese si allontana da casa, lo ritrovano in stazione a Conegliano

CONEGLIANO - Avventura a lieto fine per un 62enne pugliese che si era allontanato da casa: una pattuglia della Polizia ferroviaria lo ritrova in stazione a Conegliano.



L'uomo, afflitto da demenza senile, è stato notato dagli agenti perché si aggirava in stazione con espressione confusa.



Gli agenti lo hanno avvicinato per valutarne le condizioni. Senza farlo innervosire, l’hanno accompagnato all’ufficio della stazione.



A seguito degli accertamenti eseguiti, è emersa una nota di ricerca a suo carico.



I poliziotti hanno dunque contattato la moglie che ha confermato loro la patologia del congiunto. E ha spiegato di averne denunciato la scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Canosa, in Puglia, nelle ore scorse.



Il marito si era allontanato dall’abitazione a causa di una diverbio e non aveva più dato notizie, non risponendo nemmeno al cellulare.



Dopo la telefonata della Polfer coneglianese, la moglie si è messa in viaggio per riportare a casa il congiunto. Intanto l'uomo è stato accompagnato in pronto soccorso a Conegliano e affidato ai sanitari per gli accertamenti del caso.