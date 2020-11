Lo psicologo a portata di App. Quando trovare un professionista è facile e immediato

VENETO - Lo psicologo in una app. A portata di cellulare. L’idea è di Alessandro De Carlo, psicoterapeuta e docente all’università di Padova, fino a pochi mesi fa anche presidente dell’Ordine degli psicologi del Veneto. Gli è venuta in mente durante il lockdown, quando lavorava nell’ospedale Covid di Schiavonia (vicino a Vo’ euganeo, dov’è scoppiato il primo focolaio), gomito a gomito con lo stress e l’ansia di medici infermieri e il resto del personale sanitario. Che sono le stesse di tanti e forse anche di tutti – ci più chi meno - ai tempi della pandemia.



La buona notizia (anche in vista di un secondo pur scongiurato lockdown) è che spesso può bastare poco per sentirsi meglio. Parlare con qualcuno, meglio se un professionista, fa la differenza. Trovarlo poi dovrebbe poter essere semplice per tutti. A dare una mano adesso ci pensa “Sygmund”, l'app creata da De Carlo con docenti anche di altre università, che mette in video comunicazione persone e psicologi (esclusivamente professionisti iscritti all'albo) in un click, con tempi e costi contenuti, definiti e chiari. Registrarsi anonimamente è semplice: basta una mail senza doppio check e con l'unico tasto in evidenza (“Chiama ora”) si può interloquire immediatamente con uno psicologo. Il professionista, gratuitamente e senza impegno, spiega il funzionamento dell'app, i costi, i possibili percorsi. Soltanto da quel momento, se si vuole proseguire, lo psicologo proseguirà con la prestazione.



Si utilizza una app ma si intrattiene un rapporto umano, con una persona vera – assicura Alessandro De Carlo che abbiamo raggiunto al cellulare. “La ricerca scientifica dimostra che gli interventi psicologici da remoto, specie con video e se ben progettati, sono tanto efficaci quanto quelli tradizionali. Il progetto arriva nel momento in cui c'è più bisogno di psicologia: le persone provano angoscia e dolore, la professionalità degli psicologi può essere l'aiuto risolutivo”. I costi poi, tutto sommato, non sono un problema: “L'accesso alle prestazioni psicologiche è la preoccupazione riguardante costi e durata; l'abbiamo risolta prevedendo un costo accessibile (29.90 a seduta) e percorsi da cinque oppure otto sedute. La chiarezza dell'offerta prima di tutto”.